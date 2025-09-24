三重県津市と中部国際空港を結ぶ津エアポートラインについて、津市は故障している高速船1隻の代替船の確保に目途が立ったとして、年内には従来の2隻体制での運航を目指すことになりました。津エアポートラインは高速船2隻で、津市と中部国際空港を、多い日で1日11往復していましたが、今年5月に2隻の運航船の内、1隻のエンジンが故障したため現在は、1隻のみで1日7往復に便を減らして運航しています。22日の会見で津市の前葉市長は