12日の記録的な豪雨によって、市中心部に大きな浸水被害を受けた三重県四日市の地下駐車場で、22日、車両の所有者が内部に立ち入り車の状態を確認しました。12日、四日市では一時間に123.5ミリの猛烈な雨が降り、市の中心部では3000件以上の浸水被害が発生しました。地下駐車場には大量の雨水が流れ込み274台の車が水没し、今も駐車場内に取り残されたままとなっています。22日から車の所有者による車両の確認作業が始まり、マスク