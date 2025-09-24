私はアヤカ。少し前に生まれた息子の育児に追われています。実は同時期に、私の妹リンが双子の女の子を出産しました。本来ならば喜ぶべきなのかもしれませんが、私の気持ちは複雑です。私はずっと不妊治療を続けてやっと妊娠しました。一方でリンは思いがけなく妊娠して授かり婚だったのです。妊娠報告したときは母も「里帰り出産したら」なんて言ってくれていたのですが……。後からリンが双子を妊娠していることがわかり、結局そ