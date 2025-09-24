気象庁は24日午前、防災コメントを発表した。24日は湿った空気の影響により、夕方から夜のはじめごろにかけて、雷を伴った激しい雨が降る所がある見込み。雨の降り方によっては、大雨注意報や洪水注意報を発表する可能性がある。降水量の予想（多い所）は24日午前6時から25日午前6時まで1時間降水量40ミリ（全域）24時間降水量60ミリ（全域）となっている。