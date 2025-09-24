国連総会一般討論で演説するトランプ米大統領＝23日、米ニューヨークの国連本部（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】トランプ米大統領は国連総会一般討論初日の23日、ニューヨークの国連本部で演説した。創設80年の節目を迎えた国連は世界の平和と安全を維持する役割を果たせず、機能不全に陥っていると批判。国連が不法移民を助長し「新たな問題をつくり出している」と主張し、各国も主権を守るため米国と同様に移民対策を強