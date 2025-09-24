宇宙から撮影した台風１８号（ラガサ）の様子/Kimiya Yui/X/@Astro_Kimiya（ＣＮＮ）猛烈な勢力をもつ台風１８号（ラガサ）が中国南部に接近している。フィリピンで大きな被害を出した台風は、香港、マカオ、深セン、広州といった大都市の南部を通過して、２４日午後には広東省の西部に上陸する見通し。国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に滞在している日本人宇宙飛行士の油井亀美也さんは、南シナ海の上空で発達した巨大な渦巻きの