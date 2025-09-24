2期目で初めてとなる国連での演説を行ったアメリカのトランプ大統領。こんなトラブルに見舞われていました。トランプ大統領が23日、演説のため国連を訪れた際、会議場に向かうエスカレーターが停止して動かなくなるアクシデントがありました。さらに、演説を始めようとした際には、原稿を映し出すプロンプターが故障したのか、原稿が表示されないトラブルが起きました。アメリカトランプ大統領「プロンプターなしで演説しても構