歌手・タレントのあのが、9月23日に放送された音楽番組「あのちゃんの電電電波」（テレビ東京系）に出演。自身に寄せられる誹謗中傷について、スクショする理由を語った。番組には、前回に引き続きシンガーソングライターのオーイシマサヨシがゲスト出演。オーイシは“人に見せられない快感な行為”を聞かれ、悪口や誹謗中傷の類いは心を痛めているものの、「そいつのプロフィールまで行って全部」スクショしてお気に入りのフォル