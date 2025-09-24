高松北警察署 元交際相手の女性にけがをさせたとして高松市の大学生の男(18)が23日、傷害の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は22日午後10時ごろ、高松市の自宅で広島県の元交際相手の女性（10代）の首を、手でひっかくなどの暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。女性は軽傷だということです。 女性の母親が「留守番電話に娘の元彼の声と娘が泣く声が聞こえた」と警察に届け出ました。 警察の