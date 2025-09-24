2025年9月19日に登場したApple Watch Series 11、Apple Watch Ultra 3、Apple Watch SE 3には、watchOS 26が搭載されています。前バージョンのwatchOS 11から追加されたwatchOS 26の新機能をまとめてみました。OS - watchOS 26 - Apple（日本）https://www.apple.com/jp/os/watchos/・Liquid GlasswatchOS 26は、iOS 26やiPadOS 26と同様に、Liquid Glassがデザインに採用されています。半透明で丸みを帯びたデザインが特徴です。