2023年11月に61歳で亡くなった「愛は勝つ」で知られるシンガー・ソングライターのKANさんの公式Xアカウントが、誕生日の24日に「お誕生日ありがとうございばでございばす」と投稿した。公式Xが、KANさんの過去のプロフィル写真などを並べた写真を投稿すると、ファンは歓喜。「KANさん、お誕生日おめでとうございます」「貴重な写真がうれしいプレゼント」などの投稿が相次ぎ、X上では「KAN誕生日」がトレンドのニュースに急浮上。