高島屋は軟調。今週明けまで８連騰と異彩を放っていたが、足もとは利食いに押される展開。ただ、同社株は９月に入ってから前営業日までの１５日間で１３日上昇するなど強調展開を極め話題となっていた。そうしたなか、旧村上ファンド系アクティビストのシティインデックスイレブンスが２２日付で提出した大量保有報告書によると、シティインデックスイレブンスと共同保有者（野村絢氏）の高島屋株式保有比率は５．３２％となり、