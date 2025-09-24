持田製薬は高い。祝日前２２日取引終了後、後発薬メーカーの日医工、共和薬品などを傘下に持つ純粋持ち株会社アンドファーマ（東京都中央区）を持ち分法適用関連会社化すると発表した。第三者割当増資の引き受けや既存株主からの株式の一部譲り受けによって２０％の株式を取得する。アンドファーマを巡っては、伊藤忠商事も株式を取得することを明らかにしている。持田薬は伊藤忠とともにアンドファ