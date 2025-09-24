東芝テックは反落。祝日前２２日取引終了後、２６年３月期の中間配当を無配にすると発表。これが嫌気されている。 米国関税対策をはじめとする各種施策の効果や、大型案件の納入開始などによる第３四半期以降の業績改善の度合いを慎重に見極める必要があるため、期末配当予想についても引き続き未定とした。前期は中間２０円・期末２５円の年４５円を実施していた。 出所：MINKABU PRESS