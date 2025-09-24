ＢｌｕｅＭｅｍｅが３日続伸した。前営業日となる２２日の取引終了後、主要株主のＢＭトラスト（東京都江東区）とブルーミーム会長の松岡真功氏らが売主となり、保有するブルーミーム株の一部を市場外の相対取引で情報技術開発（東京都新宿区）に譲渡することとなったと発表した。売却日は９月３０日を予定しており、情報技術開発がブルーミームの筆頭株主となる見通し。あわせてブルӦ