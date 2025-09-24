栗林商船は大幅高で３連騰。同社は前営業日となる２２日の取引時間中に、２６年３月期の連結業績予想の上方修正を発表。今期の最終利益は減益予想から一転して過去最高益を更新する見通しを示したことを受け、株価は急騰しストップ高をつけた。更に、取引終了後に同社は立会外での自社株買いの実施について公表。追加の刺激材料も支えとして株価は上値追いの展開となっている。同社は２２日終値の１４４０円で、取得総数１４万株