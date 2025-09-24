午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６７９、値下がり銘柄数は８４２、変わらずは９３銘柄だった。業種別では３３業種中１５業種が上昇。値上がり上位にその他製品、鉱業、機械、石油・石炭など。値下がりで目立つのは保険、ガラス・土石、サービスなど。 出所：MINKABU PRESS