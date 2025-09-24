豊和工業が急落している。前営業日となる２２日の取引終了後、ｆｕｎｄｎｏｔｅ（東京都港区）が豊和工の株式を全て売却していたことが明らかとなった。需給面での思惑が後退する格好となり、売りを促したようだ。同日に提出された変更報告書によると、ｆｕｎｄｎｏｔｅはこれまで５．６６％を保有していたが、これを全て売却した。報告義務発生日は１２日となっている。 出所：MINKABU PRESS