タレントとして幅広く活躍する彦摩呂さんが自身の経験として公表された「粉瘤」の手術。この疾患は見た目は小さいしこりでも、放置すると腫れや炎症を繰り返すほか、稀にがんへ進行することもあるため、早期の診断と治療が重要です。今回は実際に粉瘤の手術も経験した彦摩呂さんに、当時の治療経験をうかがいながら、日本専門医機構認定皮膚科専門医である上田有希子先生と解説していただきます。 ＞ 【写真あり】彦摩呂も摘出「