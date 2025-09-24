紅茶は健康に良い？悪い？世界中で研究されている紅茶の健康効果について、最新の知見に基づいて解説します（写真： misako／PIXTA）【話題の新刊】外食が多くても、めんどくさがりでも、冷凍食品でもできる！戦略的食べ方の科学『予防医療の医師が教える 最小の努力で最大の効果を得る食事学』紅茶が健康に悪いという話はあまり聞かないかもしれませんが、腎結石のリスクなどと結びつける話もあります。紅茶とはどう付き合