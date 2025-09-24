【その他の画像・動画等を元記事で観る】 米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」（読み：ジェーン ドウ）が9月22日に配信リリースされ、各配信サイトで軒並み1位を獲得。デイリーランキングとリアルタイムランキングで併せて37冠を獲得した。 また、9/22付オリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキングでは、1.3万DLを売り上げ1位を記録。9月15日に配信リリースされた米津玄師「IRIS OUT」に