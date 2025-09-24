便に血が混じっているのを見て、「大腸がんかもしれない」と不安になったことはありませんか。確かに、大腸がんが血便の原因となることもありますが、痔や消化器の炎症などほかの疾患であるケースも多くあります。大切なのは、自己判断せず医師に相談することです。今回は、血便と病気の関係について川原先生に解説していただきました。 監修医師：川原 洋輔（和光市駅前かわはら内視鏡・消化器内科クリニック） 東邦