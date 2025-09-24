Image: Shutterstock AIハルシネーション。これはAIが偽りまたは誤解を生むようなことをまるで真実かのように話すことをいいます。偽の情報なのに、あまりにもAIが自信満々で堂々としているため騙されてしまうこともしばしば。AIの答えはなんでも鵜呑みにせず、ダブルチェックしないとねという話。では、AIハルシネーションが少なくともAIは真と信じた偽情報であり、AIの純真なミスだとする