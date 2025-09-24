【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Omoinotakeが、両A面Single「Gravity/イノセントブルー」を10月29日にリリースすることを解禁した。 ■「イノセントブルー」先行配信スタート 「Gravity」は映画『（LOVE SONG）』の主題歌として書き下ろされた楽曲。「強い愛の引力」をテーマに、不可抗力のように惹かれ合う心、離れても決して途絶えることのない、運命を信じ続ける姿を描いたラブソン