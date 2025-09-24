“世界最高のフットボーラー”に贈られるバロンドールの授賞式が現地９月22日にパリで開催され、パリ・サンジェルマンのフランス代表FWウスマンヌ・デンベレが初受賞を果たした。このフランス人アタッカーは昨シーズン、公式戦53試合で35ゴール・14アシストをマーク。パリSGの４冠達成の立役者となった。 そんなデンベレが自身のインスタグラムで「喜び、誇りと感動でいっぱいだ。夢が現実になった。この道のりをずっと支