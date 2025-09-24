24日10時現在の日経平均株価は前営業日比98.79円（-0.22％）安の4万5394.87円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は679、値下がりは842、変わらずは93。 日経平均マイナス寄与度は64.83円の押し下げでファストリ がトップ。以下、アドテスト が44.57円、ソニーＧ が24.31円、リクルート が15.09円、日東電 が14.01円と続いている。 プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を85.09円押し上げている。次