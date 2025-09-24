２４日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」では、ついに「アンパンマン」がテレビアニメ化される。その声優が戸田恵子自身だったが、役名について「なるほど！」の声が上がった。この日の「あんぱん」では、「アンパンマン」の大ファンだというテレビマン・武山（前原滉）が柳井家にやってくる。アンパンマンの世界観が大好きだという武山は、ぜひテレビアニメ化させてほしいと懇願。嵩（北村匠海）は、以前アニメ化