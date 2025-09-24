思春期の時、ニキビに悩まされた経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。 「恥ずかしくて髪の毛で隠していた」「つぶして痕（あと）になってしまった」ーーそんな思い出がある方もいるかもしれません。昔も今も、思春期のニキビは子どもたちを悩ませるものです。 実は、皮膚科でのニキビ治療は、保護者のみなさんが思春期だった時代から大きく進化しています。赤ニキビになる前の早期から皮膚科で治