多くの人が利用している「キャッシュレス決済」。最近では、お小遣いを現金ではなくキャッシュレスで渡す家庭も少しずつ増えてきました。本記事では、キャッシュレスお小遣いの導入状況やメリット・デメリットを解説し、お子さまに導入すべきかの判断ポイントと、適した決済方法の選び方をファイナンシャルプランナーが詳しくご紹介します。 この記事のポイント キャッシュレスお小遣いとは？