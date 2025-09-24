○ 広島 5 − 0 巨人 ●＜25回戦・マツダ＞23日にニッポン放送で放送された広島−巨人（RCCラジオの制作）で解説を務めた安仁屋宗八氏が、広島・末包昇大について言及した。末包は初回に2点適時二塁打を放ったが、4−0の5回二死満塁の第3打席、平内龍太が投じた初球のストレートを見送る。すると、安仁屋氏は「こういうところが末包が中盤から悪くなった原因じゃないですかね」と指摘。「何を待っとるかですよ。初球からスト