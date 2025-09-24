東京都の小池百合子知事は、渋谷区で計画されている公園通り西地区再開発で、再開発組合の設立を認可した。再開発組合は2032年度の完成を目指し、住宅、オフィス、店舗などが入る33階建て複合施設を整備するとともに、渋谷区立神南小学校を建て替える。【こちらも】渋谷パルコ、9月中に18店がオープン春からの大型リニューアルが完了へ計画地は、渋谷駅から北西に歩いて約10分の渋谷区役所、渋谷公会堂隣接地約1.4ヘクタール