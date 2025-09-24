☆楽天―ソフトバンク（１８：００・楽天モバイル）楽天＝ヤフーレ、ソフトバンク＝モイネロ首位のソフトバンクは２０日からのオリックスとの４連戦で４―５、１―２、０―１、０―１と４戦連続１点差で黒星を喫している。２４日の楽天戦で仮に１点差で敗れれば５試合連続１点差負けとなるが、過去に５試合以上連続の１点差負けは１９６２年南海時代のたった１度だ。▽１９６２年月・日スコア相手４・２２５●６