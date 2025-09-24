とちぎテレビ ２３日午前８時過ぎ、鹿沼市の東北自動車道で中型の貨物トラックが中央分離帯にぶつかり、積んであったガスボンベが落下し、反対車線を走っていた車３台が絡む事故がありました。 この事故で東北自動車道は一時、上下線で通行止めとなりました。 栃木県警などによりますと２３日午前８時過ぎ東北自動車道上りの鹿沼インターチェンジの辺りを走っていた、中型の貨物トラックが中央分離帯のガー