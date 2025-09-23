とちぎテレビ ２３日午後６時２０分ごろ、那珂川町小川の国道２９４号でコンバイン１台と乗用車２台が絡む事故がありました。 この事故で意識不明の重体で搬送された２０代から４０代とみられる男性がおよそ１時間３０分後、病院で死亡が確認されました。 警察によりますと現場は見通しの良い片側１車線の道路で警察で事故の状況などを詳しく調べています。