とちぎテレビ 自民党は２３日、総裁選挙の５人の候補者による共同記者会見を党本部で開きました。いずれも物価高を踏まえ首相に就任した場合には速やかに経済対策を策定する考えを表明しました。 派閥裏金事件に関係した議員の要職起用について小林元大臣、林官房長官、それに高市前大臣は「適材適所」を強調し、茂木前幹事長は「一度失敗したから二度と駄目という形ではない」と主張しました。小泉大臣は「地方組織や地元