TM NETWORKが、最新ライブBlu-ray BOX『FANKS inside / YONMARU+01』をきょう24日にリリースした。あわせて、すでに開催が告知されていた来年の全国ツアーについて、正式タイトルが『TM NETWORK TOUR 2026 QUANTUM』に決定し、日程と会場を含む全18公演の詳細が明らかとなった。【画像】ツアー『TM NETWORK TOUR 2026 QUANTUM』スケジュール同ツアーでは、来年1月22日の東京・立川ステージガーデン公演を皮切りに、4月8日の神