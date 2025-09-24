『ジョン・ウィック:コンセクエンス』で暗殺者ケインを演じ、世界的な注目を集めたアクションスター、ドニー・イェン。その最新主演作にして、監督・製作も兼ねたアクション・サスペンス大作『プロセキューター』が、9月26日より全国公開される。【動画】大内貴仁アクション監督による見どころ解説物語は2016年に香港で実際に起きた麻薬密売事件をモデルに展開。「イップ・マン」シリーズの脚本家が手がける本格法廷劇が、二転