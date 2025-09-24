22日、五城目町の道路を走っていた自転車にクマが衝突しました。自転車の男性は転倒し肩に大けがをしています。五城目警察署の調べによりますと、22日午後1時30分ごろ、五城目町馬場目字杉沢上台の主要地方道秋田八郎潟線を五城目町の60代の男性が自転車で走っていたところ、草むらから飛び出してきたクマ1頭が衝突しました。自転車の男性はクマが衝突したはずみで転倒し、右肩に大けがをしました。クマは体長が約50センチで、その