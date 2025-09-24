多くの人が、ミトコンドリア機能障害症候群と呼ばれる症状に苦しんでいます（写真：Ushico／PIXTA）「朝から疲れている」「やる気が出ない」――。そんな現代人の声は少なくありません。実はその背景に、細胞エネルギー産生の低下が潜んでいます。本稿では、ミトコンドリアを活性化させる栄養・運動・休息の戦略を提示。年齢にかかわらず、眠っていた活力を取り戻す方法が明らかになります（エリック・ネプーティ著『健康を害する