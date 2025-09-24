台風２０号（ブアローイ）が発生しました。気象庁によりますと、２４日午前３時、フィリピンの東海上にあった熱帯低気圧が台風２０号になりました。台風２０号は１時間に約１５キロの速さで西へ進んでいます。中心気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルです。この台風は、２９日にかけて発達し、南シナ海にすすんで強い勢力になるとみられていますが、いまのところ直接日本