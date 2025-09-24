プロレスリング・ノアは２３日、１０月４日の愛知・ＬｉｖｅｓＮＡＧＯＹＡ大会でＧＨＣナショナル王者のガレノがジャック・モリスと４度目の防衛戦を行うことを発表した。モリスは２３日に後楽園ホールでの秋の最強決定戦「Ｎ―１ＶＩＣＴＯＲＹ２０２５」優勝決定戦で「Ｔ２０００Ｘ」マサ北宮に敗れ準優勝に終わった。バックステージでモリスは「正直何て言ったらいいのかわからない。今年のリーグ戦は俺のものだと言