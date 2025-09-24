ハリス前米副大統領の新著「107日」の表紙（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米民主党のハリス前副大統領は23日、昨年11月の大統領選で共和党のトランプ大統領に惨敗するまでの舞台裏をつづった新著「107日」を出版した。当初、バイデン大統領に2期目出馬を許したのは「無謀だった」と回想。撤退を受けて急きょ立候補したものの、選挙戦で十分な支援が得られなかったと恨み節も漏らしている。バイデン氏は昨年6月27日の討論