サン・スマイルは10月1日より、ユニークな絵柄と高いスキンケア機能を併せ持つフェイスマスクブランド「ART MASK（アートマスク）」が展開する使い捨て温感マスク『なりきりHOTアイマスク』より、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」デザインを新発売する。【写真】ハチワレになりきれる『なりきりHOTアイマスク』同商品は、約40℃の快適温度が15〜20分間持続し、心地よく目元をリフレッシュさせる。肌あたりのいいやわらかな