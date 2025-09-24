公開から40年以上がたつ米俳優シルベスター・スタローン（79）主演の大ヒット映画「ランボー」（1982年）の前日譚（たん）が、製作されることが分かった。米デッドラインが報じたもので、ベトナム戦争時代のランボーを再び描く作品が準備中だという。前日譚でランボー役を演じるのは2026年公開予定の実写版「ストリートファイター」でケン・マスターズ役を演じる俳優ノア・センティネス（29）で、過去5作品でランボーを演じてきた