今年3月末で終了したフジテレビ系深夜番組「オールナイトフジコ」に女性大生グループ「フジコーズ」として出演していた和智日菜子（23）が24日、X（旧ツイッター）を更新。立命館大卒業を発表した。同大を留年していた和智は「遅ればせながら無事立命館大学を卒業しました」とつづり、着物姿の写真を公開。同大は今月23日に秋季卒業式を開催している。和智は「ミスキャンパス立命館2022グランプリ」受賞。23年4月から始まった「