モデルの益若つばさ（39）が24日までに、自身のインスタグラムを更新。カリスマモデルならではの思いをつづった。益若は「私服」と投稿し、ブラウンのワイドパンツに黒のカーディガンを肩にかけ、黒のキャスケットとめがねを合わせたコーデを披露。さらに「予告」と続け、「今から髪の毛お揃いで切ろうとしてくれてる人、エクステつける可能性あるので一旦ストップでお願いします！」と呼びかけた。「友達に『もう大人だしフ