阪神は24日、2年ぶりリーグ優勝の記念グッズをチームショップアルプス、スタジアムショップなどで販売を開始する。午前10時の開店を前に、チームショップアルプスでは早朝から長蛇の列。折りたたみイスを持ち込んで待機するファンも続出し、混乱を警戒した警備員や球団関係者が様子を見守るなど、阪神甲子園駅周辺は一時騒然となった。優勝記念のビールかけフェイスタオルやTシャツなど、祝勝会の様子がプリントされたグッズ