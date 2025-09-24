日本ハムや巨人で活躍した元プロ野球選手・鍵谷陽平氏の妻で、元女優で現在は料理家の青谷優衣が２４日、インスタグラムを更新。夫の母校である北海高校の野球部寮で「疲労回復ご飯」を作ったことを報告した。青谷はニッコニコの球児と撮影した写真やおかずやご飯もモリモリの写真を投稿。「昨日は夫の母校、北海高校の寮へ」のタイトルで、「今年も夏の甲子園に出場し、今は秋季北海道大会予選の真っ最中。日々の練習と試合を