モデルとして活躍するだけでなく、実業家としても輝くMALIA.が完全プロデュースした〈ANELA BEAUTY〉から、新しいファンデーションが登場します。9月29日（月）に発売される「ヴィーナスエッセンスカバークッションファンデーション」は、カバー力とスキンケア機能を兼ね備えた新発想アイテム。SPF50 PA++++の高いUVカット機能も備え、毎日を自信に満ちた肌で過ごしたい方に寄り添います。