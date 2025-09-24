鹿角市の果樹園でリンゴが食べられているのが見つかりました。クマによる被害とみられています。鹿角警察署の調べによりますと、22日、鹿角市の70代の男性が鹿角市花輪字上頭無の果樹園を確認したところ、リンゴ約40個が食べられているのを見つけました。付近にはクマのものと思われるフンがありました。17日午後5時ごろから、22日午前9時ごろまでの間に被害にあったとみられています。近くの民家までは約70メートルの場所で